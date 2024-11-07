В Армении на участке дороги "Север-Юг" началась разработка 360 метрового тоннеля и бетонирование компонентов дорожной инфраструктуры

В Армении на участке дороги "Север-Юг" началась разработка 360 метрового тоннеля и бетонирование компонентов дорожной инфраструктуры

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. На участке автодорожного коридора «Север – Юг» от Агарака в сторону Каджарана (4-я очередь) началась проходка 360 метрового тоннеля и бетонирование компонентов дорожной инфраструктуры. Реализация проекта осуществляется в соответствии с графиком. Об этом было сообщено в ходе миссии сотрудников Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Республику Армения. 

Для возведения этого участка дороги Фондом выделено 150 млн. долл. США.

В рамках проекта ЕФСР запланировано строительство 32 километров дорожного полотна, двух тоннелей (360 и 520 метров) и 17 мостов, длина одного из которых превышает 720 метров, информирует фонд "Дорожный департамент".

Общий объем участия ЕФСР в проекте автодорожного коридора «Север – Юг» в Республике Армения составляет 350 млн долл. США. Магистраль проходит через 6 регионов страны, в том числе Ереван. Ее ежегодно используют более 1,5 млн человек. Реализация проекта позволит улучшить доступ к рынкам сбыта для армянских производителей и существенно увеличить транзитный потенциал страны.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) — региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах — участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.

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10:23 07.11.2024

Армения, Каджаран, туннель, Агарак, Север-Юг
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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