В Армении ожидаются проливные дожди и понижение температуры воздуха на 6-9 градусов

В Армении ожидаются проливные дожди и понижение температуры воздуха на 6-9 градусов

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Армгидрометцентр сообщает о предстоящем понижении температуры воздуха и дождях из-за циклона.

"В связи с проникновением с запада активного циклона вечером 16 октября, 17-го и в ночь на 18-е октября на большей части территории республики ожидаются проливные дожди с грозой. Температура воздуха 17-19 октября постепенно понизится - примерно на 6-9 градусов по сравнению с сегодняшним днем", - сообщает Армгидрометцентр. 

Из-за дождей 17-18 октября ожидается значительное повышение уровня воды в большинстве рек в Армении.

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12:31 15.10.2024

Армения, циклон, дождь
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