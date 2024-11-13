В Армении разрабатывается инвестиционное предложение по производству биологических удобрений

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Правительство Армении разрабатывает инвестиционное предложение по производству биологических удобрений. Об этом в среду заявил в парламенте глава Минэкономики Геворг Папоян, реагируя на жалобы фермеров в областях страны в связи с недостатком удобрений.



По его словам, Министерство экономики уже ведет диалог с частным сектором касательно возможностей местного рынка. "Данная инициатива реализуется с одной конкретной целью - чтобы решить проблему истощения сельскохозяйственных земель. Эта проблема в агросекторе носит фундаментальный характер, отношение к этому вопросу остается крайне консервативным", - отметил Папоян.



Он пояснил, что армянские фермеры на протяжении многих лет используют главным образом азотные удобрения, в результате чего в почве образовался избыток азотистых соединений.





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19:28 13.11.2024