В Армении рис может стать стратегическим товаром вместо пшеницы - секретарь Совбеза

ЕРЕВАН, 13 октября. /АРКА/. В Армении рис может стать стратегическим товаром вместо пшеницы, заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян на конференции «Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию» в Ереване.



По его словам, думая о безопасности страны, нужно учитывать не только оборонный аспект, но и товары стратегического значения.



"Следует производить оценку с точки зрения потребностей людей. Так, стратегические товары могут быть заменены, что позволит экономике стать более гибкой и не позволять другим нацеливаться на наши стратегические товары. Например, мы можем перейти с пшеницы на рис как товар стратегического значения и изменить нашу приспособленность", - сказал Григорян.



Основным поставщиком пшеницы в Армению является Россия.



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09:24 14.10.2024