В Армении рис может стать стратегическим товаром вместо пшеницы - секретарь Совбеза

В Армении рис может стать стратегическим товаром вместо пшеницы - секретарь Совбеза

ЕРЕВАН, 13 октября. /АРКА/. В Армении рис может стать стратегическим товаром вместо пшеницы, заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян на конференции «Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию» в Ереване. 

По его словам, думая о безопасности страны, нужно учитывать не только оборонный аспект, но и товары стратегического значения. 

"Следует производить оценку с точки зрения потребностей людей. Так, стратегические товары могут быть заменены, что позволит экономике стать более гибкой и не позволять другим нацеливаться на наши стратегические товары. Например, мы можем перейти с пшеницы на рис как товар стратегического значения и изменить нашу приспособленность", - сказал Григорян. 

Основным поставщиком пшеницы в Армению является Россия. 

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09:24 14.10.2024

Армения, рис, пшеница, Армен Григорян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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