В Армении в октябре зарегистрирована инфляция в 0,6%, за месяц – 0,3%

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. В Армении в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года зарегистрирована инфляция в 0,6%, а за месяц – в 0,3%. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального статистического комитета (НСК) Армении.



Согласно данным НСК, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки понизились на 0,5%, а за месяц – выросли на 0,9%.



Алкогольная и табачная продукция в октябре за год подорожала на 3,9%, а по сравнению с сентябрем текущего года – на 0,2%. Цены на одежду и обувь в октябре 2024 года понизились на 2,7% (за месяц рост на 1,9%). В сфере коммунальных услуг в октябре к октябрю инфляция составила 0%, а к сентябрю цены понизились на 0,9%. Цены на товары домашнего пользования, бытовая техника и деятельность по ежедневному уходу за квартирами понизились в октябре к октябрю на 2,9%, а за месяц – выросли на 1,2%.



Рост цен в сфере здравоохранения в октябре за год составил 2,2% (по сравнению с сентябрем – на 0,2%), в сфере транспорта зарегистрирован рост на 6,8% (за месяц – спад на 0,9%), рост в сфере связи составил 0,4% (за месяц – спад на 0,1%), по линии отдыха и культуры – рост на 0,6% (за месяц – на 0,8%), образования – рост на 7,8% (за месяц – 0%), в ресторанной и гостиничной сферах – рост на 1,9% (спад на 0,2%), а по различным товарам и услугам в октябре за год цены снизились на 1,3% (за месяц – рост на 0,4%).



При этом, согласно статданным, на рынке непродовольственных товаров в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года цены снизились на 2,1%, а по сравнению с сентябрем текущего года – выросли на 0,4%.



Кроме того, рост тарифов на услуги для населения в октябре 2024 за год составил 3,3%, а за месяц зарегистрирован спад на 0,4%.



Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%. ЦБ Армении ожидает рост экономики страны в 2024 году в диапазоне 6,5-5,8%. -0-



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15:30 05.11.2024