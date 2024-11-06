В Армении за январь-сентябрь объем выработки электроэнергии вырос на 3% до 6,8 млрд. кВт.ч

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении за январь-сентябрь 2024 года выработано 6 851.5 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.



Наибольший удельный вес выработанной электроэнергии – 38,4% - приходится на долю ТЭС: объем выработки составляет 2 628.1 млн. кВт.ч, спад на 8,4%. На долю Армянской АЭС (объем выработки – 1 893.1 млн. кВт.ч, рост на 5,5%) приходится 27,6%, а на долю ГЭС (объем – 2 628.1 млн. кВт.ч, спад на 8,4%) – 22,2%.



Гелиостанции (доля – 11,8%) за отчетный период произвели 811.2 млн. кВт.ч электроэнергии (рост на 31,8%), а ветряные электростанции (доля – 0,02%) – 0.9 млн. кВт.ч (спад на 36%).



С 2023 года в объемы производства электроэнергии включены также объемы электроэнергии, произведенной автономными энергопроизводителями по части перетоков электроэнергии. -0-



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16:26 06.11.2024