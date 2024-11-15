В СКК им. Демирчяна модернизируют коммуникации: власти выделили на это 1,34 млрд. драмов
ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Правительство Армении предоставит бюджетный кредит в размере 1,34 млрд драмов (почти $3,5 млн.) на переоснащение столичного СКК им. Карена Демирчяна. Такое решение было принято на заседании исполнительного органа в пятницу.
Отмечается, что средства пойдут на модернизацию вентиляционной, противопожарной и электрической систем комплекса.
В обосновании решения, указывается, что за более чем 40 лет существования СКК практически не проводился сколько-нибудь масштабный капитальный ремонт. Выделенные правительством средства позволят оснастить здание современными коммуникациями, способствуя многофункциональному использованию комплекса и обеспечению его рентабельности.
СКК им. Демирчяна - самая крупная в Армении площадка для проведения концертов и спортивных турниров, в том числе, международного уровня.
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17:26 15.11.2024