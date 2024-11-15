В Сюнике 62 земельных участка признаны приоритетным общественным интересом: через эти территории пройдет трасса "Север-Юг"

В Сюнике 62 земельных участка признаны приоритетным общественным интересом: через эти территории пройдет трасса "Север-Юг"

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. В Сюникской области Армении 62 земельных участка были признаны приоритетным общественным интересом в рамках 4-го транша программы строительства межгосударственной трассы «Север-Юг». Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании правительства Армении.

Данное решение коснется 62 земельных участков, расположенных в населенных пунктах Каджаран, Таштун, Варданидзор, Гудемнис, Лехваз и Мегри. Отмечается, что целью правительственного постановления является организация строительства участков "Агарак - выезд из Каджаранского туннеля" и "въезд в Каджаранский туннель - новый перекресток участка Сисиан-Каджаран". Длина Каджаранского туннеля составит около 7 км.

О южном участке трассы "Север-Юг" 

Ориентировочная стоимость проекта строительства южного участка автомобильной дороги Сисиан - Каджаран транспортного коридора "Север - Юг" составляет 452 млн. евро. Финансирование частично обеспечат кредитные средства от ЕБРР, ЕИБ и ЕФСР, частично - правительство Армении. 

Планируется построить новый участок дороги протяженностью в 60 км, что позволит увеличить скорость движения с 50 км/ч до 100 км/ч. Будут проложены трехполосные дороги с асфальтобетонным покрытием, 5 тоннелей, 11 мостов, 68 ограждений и 43 подпорных стенок. Срок сдачи проекта - ноябрь 2032 года.

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17:08 15.11.2024

Армения, Сюник, трасса Север-Юг
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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