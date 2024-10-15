В уголовном деле по фонду ANIF нет обвиняемого - глава СК Армении



ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян предоставил депутатам некоторые сведения относительно уголовного дела по ЗАО “Фонд государственных интересов Армении” (Armenian National Interests Fund, ANIF).



"Возбужденное уголовное дело, его ведет Главное управление по особым поручениям Следственного комитета, которое действует под моим прямым контролем. Дело находится на этапе расследования, и как с правовой точки зрения, так и перспективы дела не считаю правильным обсуждать текущие уголовные процедуры", - сказал Аргишти Кярамян.



Что касается обвиняемых, то он заявил: "На данный момент таковых нет".



Ранее сообщалось о возбуждении в 2022 году уголовного производства по предполагаемым нарушениям в фонде ANIF. Речь идет о злоупотреблениях должностными полномочиями и хищениях в крупных масштабах.



О фонде



Принадлежащий государству Фонд ANIF был основан в 2019 году с целью привлечения иностранных инвестиций в рамках партнертства "Предприниматель + Государство". Сфера деятельности фонда охватывала, в частности, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, сферу услуг и туризма.



За первые четыре года своего существования фонд реализовал около десятка инвестиционных проектов совместно с армянскими и иностранными инвесторами.



О проблемах в фонде



Однако около двух лет назад стало известно о проблемах в ANIF, в частности, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год не были утверждены по причине обнаруженных нестыковок в документации фонда и его дочерних структур. В ноябре 2023 года были досрочно прекращены полномочия председателя Фонда ANIF Тиграна Авиняна и еще двоих членов Совета.



В конце 2023 года были выявлены определенные проблемы с отчетностью, прозрачностью и уровнем корпоративного управления. После этого правительство изменило мандат фонда, поменяло структуру и управленческий состав.



Один из провальных проектов ANIF касается национального авиаперевозчика Fly Arna, созданного в партнерстве ANIF с Air Arabia Group. В марте 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что данный проект провалился.



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17:30 15.10.2024