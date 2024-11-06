Валовое производство в сельском и лесном хозяйствах и рыбоводстве в Армении за 9 месяцев выросло на 2% до 665 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Объем продукции, произведенной в январе-сентябре 2024 года в Армении в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства, в текущих ценах составил 664 855.3 млн. драмов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.



Так, объем производства в сфере сельского хозяйства за отчетный период вырос на 1,8% и составил 628 664.6 млн. драмов. При этом объем производства в сфере растениеводства составил 354 064.5 млн. драмов, увеличившись на 2% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, а в сфере животноводства – 274 600.1 млн. драмов при росте на 1,5%.



За девять месяцев текущего года в республике было реализовано 69.2 тыс. тонн мяса сельскохозяйственных животных и птицы для боен (в живом весе) при росте на 8%, а также произведено 493.7 тыс. тонн молока (спад на 3,2%) и 587.6 млн. штук яиц (спад на 3,8%). В то же время за отчетный период было выращено 221.1 тыс. тонн зерновых и бобовых (спад на 22,9%), картофеля – 173.3 тыс. тонн (спад на 8,1%), овощей – 502.3 тыс. тонн (рост на 2,4%), бахчевых культур – 119.2 тыс. тонн (рост на 17,9%), фруктов и ягод – 226.0 тыс. тонн (спад на 8,1%), винограда – 122.1 млн. штук (рост на 10,5%).



В сфере лесного хозяйства валовый объем производства за январь-сентябрь составил 1 660.3 млн. драмов (спад на 5,6%), а в сфере рыболовства – 34 530.4 млн. драмов (рост на 6,2%). ($1 - 387.36 драма) -0-



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16:59 06.11.2024