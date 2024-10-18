ВБ оставил неизменным прогноз по росту экономики Армении на 2024 год, немного улучшив ожидания на 2025 и 2026 гг.

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Всемирный банк ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, в 2025 году – на 5%, а в 2026 году – на 4,6%. Такой прогноз содержится в новом докладе «Экономические новости» по Европе и Центральной Азии (ECA Economic Update Fall 2024).



В предыдущем – июньском – прогнозе ВБ ожидал, что экономический рост в Армении в 2024 году составит 5,5%, в 2025 году – 4,9%, а в 2026 году – 4,5%.



В текущем докладе отмечается, что на Южном Кавказе рост оценивается в 4,6% в 2024 году, что является самым быстрым темпом роста среди всех субрегионов ECA, с улучшением на 1,1 п.p. по сравнению с июньским прогнозом.



«В Азербайджане рост, вероятно, будет значительно выше, чем в 2023 году, из-за крупных государственных инвестиций. Ожидается, что в Армении и Грузии рост останется значительно выше потенциального уровня, что обусловлено потреблением домохозяйств, инвестициями и государственными расходами. Однако в Армении ожидается замедление темпов роста до 5,5 процента в этом году с 8,3 процента в 2023 году, отчасти из-за нормализации миграции, притока туристов и притока денежных переводов из Российской Федерации», - говорится в исследовании.



Аналитики ВБ ожидают, что в большинстве экономик Центральной Европы, Западных Балкан, а также Армении и Украины госдолг превысит 50% ВВП в этом году.



Цифры и прогнозы по экономике Армении



Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%. ЦБ Армении ожидает рост экономики страны в 2024 году в диапазоне 6,5-5,8%.



ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении в 7,5% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. ВБ ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, а в 2025 году – на 5%. МВФ прогнозирует 6%-ный рост армянской экономики в 2024 году. ЕБРР прогнозирует экономический рост в Армении на 6,2% в 2024 году и 4,8% в 2025 году. Прогнозы АБР - 5,7% на 2024 год и 6% на 2025 год. Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, рост экономики Армении в 2024 году составит 6%, а в 2025 году - 4,9%. S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%. -0-



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12:45 18.10.2024