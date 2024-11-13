

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что ведется оценка инфраструктурных возможностей для возобновлению работы железной дороги Карс (Турция) - Гюмри (Армения).



"Говоря о коммуникациях, мы не можем не говорить о закрытой границе между Армений и Турцией и возможности открытия этой границы, перезапуска инфраструктур. Должен отметить, что как раньше, совместно с Турцией была проведена оценка КПП и прилегающих инфраструктур для дорожного сообщения. Похожий процесс происходит вокруг железной дороги Карс-Гюмри", - сказал Мирзоян в парламенте.



Он также заявил, что с Турцией ведется динамичный диалог, цель которого - установление дипломатических отношений, открытие границ и запуск коммуникаций.



Ранее спецпредставители по переговорам между Арменией и Турцией встретились в июле текущего года на обновленном КПП «Маргара». На этой встрече стороны договорились совместно оценить технические требования для организации пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс.



Затем, 18 октября Мирзоян на министерской встрече региональной платформы «3+3» в Стамбуле сказал, что ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией вместе с железнодорожным сообщением между Арменией и Азербайджаном непосредственно обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским и Средиземным морями.







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16:46 13.11.2024