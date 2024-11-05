Вединское водохранилище достроят в 2025 году, итоговые работы обойдутся в 1,7 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Строительство Вединского водохранилища в Армении находится на завершающей стадии, заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.



«В следующем году планируется предоставить 1,7 млрд. драмов на испытания, сдачу в эксплуатацию водохранилища и ряд завершающих работ», - отметил Саносян на бюджетных обсуждениях в парламенте.



Вединское водохранилище объемом 29,4 млн. кубометров строится на правом берегу реки Веди в Араратской области Армении. Стоимость проекта 90 млн. евро, финансирование более чем на 80% осуществляется Французским агентством развития.



С запуском водохранилища будет обеспечено бесперебойное орошение около 3220 га земель с 5000 бенефициарами. Благодаря переходу с механического орошения на самотек будет сэкономлено порядка 19 млн. кВт.ч электроэнергии в год, а потребность забора воды из озера Севан в ирригационных целях сократится на 18 млн. кубометров.



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15:51 05.11.2024