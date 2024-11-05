Вединское водохранилище достроят в 2025 году, итоговые работы обойдутся в 1,7 млрд. драмов

Вединское водохранилище достроят в 2025 году, итоговые работы обойдутся в 1,7 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Строительство Вединского водохранилища в Армении находится на завершающей стадии, заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян. 

«В следующем году планируется предоставить 1,7 млрд. драмов на испытания, сдачу в эксплуатацию водохранилища и ряд завершающих работ», - отметил Саносян на бюджетных обсуждениях в парламенте.

Вединское водохранилище объемом 29,4 млн. кубометров строится на правом берегу реки Веди в Араратской области Армении. Стоимость проекта 90 млн. евро, финансирование более чем на 80% осуществляется Французским агентством развития.

С запуском водохранилища будет обеспечено бесперебойное орошение около 3220 га земель с 5000 бенефициарами. Благодаря переходу с механического орошения на самотек будет сэкономлено порядка 19 млн. кВт.ч электроэнергии в год, а потребность забора воды из озера Севан в ирригационных целях сократится на 18 млн. кубометров. 

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

15:51 05.11.2024

Вединское водохранилище, Армения
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

18:41 Ереван сообщил о получении ответных предложений Баку по проекту мирного соглашения

18:12 Постоянное население Армении увеличивается

17:32 В Центре Еревана 145 тыс. абонентов обеспечат бесперебойным электроснабжением (ВИДЕО)

Самые популярные

Избрание Армении для проведения COP17 подтверждает растущее д...
01/11 Избрание Армении для проведения COP17 подтверждает растущее д...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×