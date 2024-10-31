Власти России могут продлить запрет на экспорт бензина

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Правительство РФ пока не готово снимать запрет на экспорт бензина, утверждают несколько источников “Ъ” в нефтяной отрасли.



По словам опрошенных собеседников “Ъ”, решение о возобновлении вывоза топлива не принято, учитывая плановые и внеплановые ремонты на НПЗ, которые продолжатся в ноябре. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что на фоне сокращения нефтепереработки производство бензина сейчас находится на минимальных уровнях, а насыщение рынка, которое необходимо для открытия экспорта, пока не достигнуто, даже несмотря на снижение спроса. Таким образом, снятие запрета приведет к увеличению цен на бензин, чего опасаются российские власти. В пресс-службе правительства и секретариате вице-премьера Александра Новака не ответили “Ъ”.



Правительство продлило введенный с марта и завершавшийся в августе запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Внося в июле предложение о продлении эмбарго, Минэнерго предлагало ввести запрет на сентябрь—октябрь, разрешив НПЗ экспортировать топливо в ноябре—декабре. Однако ремонты на заводах затянулись на больший срок, чем предполагалось первоначально.







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09:23 31.10.2024