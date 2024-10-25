Внешнеторговый оборот Армении в январе-сентябре увеличился на 73,5%, до $23,7 млрд.

Внешнеторговый оборот Армении в январе-сентябре увеличился на 73,5%, до $23,7 млрд.

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Объем внешнеторгового оборота в Армении, по оперативным статистическим данным, в январе-сентябре 2024 года составил $23 717.9 млн., что на 73,5% больше показателя за январь-сентябрь 2023 года, сообщает Национальный статистический комитет республики. 

При этом в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 22,4%, а по сравнению с августом этого же года – сократился на 13%. За девять месяцев 2024 года в драмовом эквиваленте объем внешнеторгового оборота составил 9 361.9 млрд. драмов. 

Экспорт из Армении в январе-сентябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года вырос в 2,1 раза, составив $10 595.4 млн. В сентябре экспорт за год вырос на 38,9%, а за месяц – сократился на 13,1%. В драмовом эквиваленте экспорт за девять месяцев 2024 года составил 4 183.1 млрд. драмов. 

Импорт за отчетный период составил $13 122.5 млн., зафиксировав рост на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В сентябре данный показатель за год вырос на 11,9%, а за месяц – сократился на 12,9%. В драмовом эквиваленте импорт в январе-сентябре составил 5 178.8 млрд. драмов. ($1 - 387.25 драма). -0-

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16:18 25.10.2024

внешнеторговый оборот, сентябрь, статистика
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