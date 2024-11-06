Внешнеторговый оборот Армении замедляет рост, за 9 месяцев составив $23,7 млрд. В числе лидеров – Россия, ОАЭ и Китай

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Объем товарооборота Армении внешней и взаимной торговли в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 73,5% и составил $23 717 932.4 тыс., сообщается на сайте Национальной статистической службы республики.



Напомним, что рост внешнеторгового оборота Армении за 8 месяцев составлял 79,6%, за 7 месяцев – 95%, а за первое полугодие показатель увеличился в 2 раза.



В сентябре 2024 года данный показатель составил $1 937.9 млн., увеличившись по сравнению с сентябрем 2023 года на 22,4%, а по сравнению с августом 2023 года – сократившись на 13%.



Внешнеторговый оборот



Внешнеторговый оборот со странами СНГ за 9 месяцев текущего года составил $10 091 301.3 тыс., увеличившись на 92,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами Армении являются Россия (объем товарооборота за январь-сентябрь 2024 года – $9 756 475.1 тыс., рост по сравнению с девятью месяцами 2023 года – 99,2%), Беларусь – ($152 077.7 тыс., рост – 5,7%) и Украина ($56 955.1 тыс., спад – 3,8%).



Объем внешнеторгового оборота Армении со странами ЕС за отчетный период 2024 года составил $1 695 087.7 тыс. при спаде на 16,9%. В пятерку самых крупных торговых партнеров республики среди европейских стран входят Германия ($348 796.4 тыс., спад на 29,6%), Италия ($315 282.2 тыс., спад на 0,3%), Бельгия ($138 003.4 тыс., рост на 23%), Нидерланды ($123 527.2 тыс. спад на 53,8%) и Франция ($113 493.1 тыс., спад на 3,5%).



Среди других стран по величине товарооборота с Арменией в январе-сентябре 2024 года выделяются ОАЭ ($4 606 429.6 тыс., рост в 6,3 раза), Китай ($2 075 133.7 тыс., рост на 34,7%), Иран ($520 649.9 тыс., рост на 2,7%), США ($323 184.9 тыс., спад на 41%), Грузия ($241 422.8 тыс., рост на 24%), Ирак ($155 297.0 тыс., рост на 12,8%), Швейцария ($129 852.4 тыс., рост на 53,4%) и Япония ($94 094.8 тыс., спад на 68,4%).



Экспорт



Согласно статданным, экспорт из Армении за девять месяцев 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года вырос в 2,1 раза, составив $10 595 422.2 тыс. В сентябре 2024 года данный показатель составил $857.1 млн., увеличившись по сравнению с сентябрем 2023 года на 38,9%, а по сравнению с августом 2024 года – снизившись на 13,1%.



Объем экспорта из Армении в страны СНГ за отчетный период 2024 года составил $2 442 623.4 тыс., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9%. В тройку лидеров по величине экспорта входят Россия ($2 274 386.3 тыс., спад на 15,5%), Беларусь ($83 145.7 тыс., рост на 18,5%) и Казахстан ($41 124.9 тыс., спад на 23,5%).



Объем экспорта в государства Евросоюза за январь-сентябрь текущего года уменьшился на 22,7% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года, составив $444 845.6 тыс. В число первых трех стран по объему экспорта входят Бельгия ($95 461.8 тыс., рост на 40%), Нидерланды ($81 774.0 тыс., спад на 62,6%) и Болгария ($69 748.6 тыс., спад на 12,9%).



В число других стран, объемы экспорта из Армении в которые являются наибольшими, входят ОАЭ ($4 550 840.4 тыс., рост в 6,8 раза), Китай ($907 778.2 тыс., рост в 2,8 раза), Ирак ($154 889.0 тыс., рост на 13,1%), Грузия ($123 715.5 тыс., рост на 12,3%), Швейцария ($86 773.0 тыс., рост на 53,1%), Иран ($81 246.1 тыс., рост на 7,7%) и США ($40 701.1 тыс., рост на 15,3%).



По статистическим данным, наиболее значимые статьи экспорта в отчетном периоде были представлены в следующих товарных группах: «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» – $6 960 174.0 тыс. (рост в 6,3 раза по сравнению с январем-сентябрем 2023 года), машины, оборудование и механизмы - $964 846.0 тыс. (спад на 1,1%), «горнорудная промышленность» - $765 574.2 тыс. (рост на 11,9%), «готовая продукция пищевой промышленности» - $649 061.2 тыс. (рост на 2%), «текстиль и изделия из него» - $267 720.8 тыс. (рост на 1,5%), «недрагоценные металлы и изделия из них» - $247 450.8 тыс. (спад на 34%), «продукция растительного происхождения» - $181 839.5 тыс. (рост на 26,3%), наземные, воздушные и водные транспортные средства» - $110 560.1 тыс. (спад на 79%).



Импорт



Согласно данным статистики, объем импорта в Армению за 9 месяцев 2024 года составил $13 122 510.2 тыс., зафиксировав рост на 54,2% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. В сентябре 2024 года данный показатель составил $1 080.8 млн., увеличившись по сравнению с сентябрем 2023 года на 11,9%, а по сравнению с августом 2024 года – сократившись на 12,9%.



Объем импорта из стран СНГ за девять месяцев 2024 года составил $7 821 860.2 тыс., увеличившись в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров по величине импорта входят Россия ($7 631 972.1 тыс., рост в 3,3 раза), Беларусь ($77 108.8 тыс., спад на 2,1%) и Украина ($59 754.0 тыс., спад на 6,1%).



Объем импорта из государств ЕС за отчетный период сократился на 14,8%, составив $1 455 420.5 тыс. В число первых трех стран по объему импорта входят Германия ($317 757.5 тыс., спад на 26,7%), Италия ($252 975.6 тыс., рост на 2,4%) и Нидерланды ($139 248.1 тыс., рост на 2,5%).



В число других стран, объемы импорта из которых являются наибольшими, входят Китай ($776 067.3тыс., рост на 7,6%), Грузия ($578 897.8 тыс., спад на 17,6%), Иран ($449 646.7 тыс., рост на 2,4%), ОАЭ ($336 222.1 тыс., спад на 24,2%) и США ($281 115.1 тыс., спад на 59,5%).



В то же время, согласно официальным статданным, за январь-сентябрь 2024 года импорт продукции по следующим товарным группам был превалирующим: «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» – $6 195 401.0 тыс. (рост в 6,1 раза), «машины, оборудование и механизмы» - $1 907 870.1 тыс. (рост на 3,7%), «горнорудная промышленность» - $797 137.3 тыс. (спад на 3,3%), «наземные, воздушные и водные транспортные средства» - $686 121.0 тыс. (спад на 52,6%), «готовая продукция пищевой промышленности» - $516 027.8 тыс. (рост на 16%), «текстиль и изделия из него» - $494 705.7 тыс. (рост на 5,1%), «продукты химической и связанных с ней отраслей промышленности» - $477 967.6 тыс. (рост на 3,1%) и «недрагоценные металлы и изделия из них» - $ 439 540.0 тыс. (рост на 0,7%). -0-



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11:24 06.11.2024