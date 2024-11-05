Вопроса о присоединении Армении к БРИКС в повестке властей Армении нет – министр экономики

Вопроса о присоединении Армении к БРИКС в повестке властей Армении нет – министр экономики

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Вопроса о присоединении к БРИКС в повестке властей Армении нет, заявил во вторник министр экономики республики Геворг Папоян.

На вопрос журналистов, обсуждал ли премьер-министр Армении Никол Пашинян с ним эту тему после участия в саммите БРИКС в Казани, Папоян ответил отрицательно.

«Подобные вопросы не обсуждались», - сказал Папоян на брифинге в парламенте.

Саммит стран-участниц БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. В нем принял участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — это объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Оно основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. --0--

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13:52 05.11.2024

Папоян, БРИКС, Армения
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