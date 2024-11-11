Стихийные бедствия обошлись мировой экономике в $2 трлн. за последние 10 лет - доклад

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Стихийные бедствия, вызванные климатическими факторами, стоили мировой экономике за последние 10 лет $2 трлн ущерба. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает Axios со ссылкой на доклад, подготовленный организацией Oxera для Международной торговой палаты.



"Мы все слишком хорошо знаем, благодаря опыту коммерческой деятельности, объединяемому Международной торговой палатой, что климатические изменения не проблема будущего: их воздействие ощущается здесь и сейчас", - прокомментировал генсек палаты Джон Дентон.



Исследователи провели подсчеты на основе 4 тысяч экстремальных погодных явлений, затронувших за 10 лет 1,6 млрд человек. За 2014 - 2023 годы наиболее серьезные экономические потери понесли США - $934,7 млрд. На втором месте КНР с $267,9 млрд ущерба, на третьем - Индия с $112 млрд.



Вместе с тем исследователи отметили, что объемы экономических потерь за 2022 - 2023 годы демонстрируют тенденцию к росту по сравнению с предыдущими восемью годами. При этом больше ущерба потенциально грозит развивающимся странам. -0-



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14:54 11.11.2024