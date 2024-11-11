Стихийные бедствия обошлись мировой экономике в $2 трлн. за последние 10 лет - доклад

Стихийные бедствия обошлись мировой экономике в $2 трлн. за последние 10 лет - доклад

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Стихийные бедствия, вызванные климатическими факторами, стоили мировой экономике за последние 10 лет $2 трлн ущерба. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает Axios со ссылкой на доклад, подготовленный организацией Oxera для Международной торговой палаты.

"Мы все слишком хорошо знаем, благодаря опыту коммерческой деятельности, объединяемому Международной торговой палатой, что климатические изменения не проблема будущего: их воздействие ощущается здесь и сейчас", - прокомментировал генсек палаты Джон Дентон.

Исследователи провели подсчеты на основе 4 тысяч экстремальных погодных явлений, затронувших за 10 лет 1,6 млрд человек. За 2014 - 2023 годы наиболее серьезные экономические потери понесли США - $934,7 млрд. На втором месте КНР с $267,9 млрд ущерба, на третьем - Индия с $112 млрд.

Вместе с тем исследователи отметили, что объемы экономических потерь за 2022 - 2023 годы демонстрируют тенденцию к росту по сравнению с предыдущими восемью годами. При этом больше ущерба потенциально грозит развивающимся странам. -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

14:54 11.11.2024

стихийные бедствия, экономика, ущерб
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

21:56 Армен Даниелян назначен главой Инспекционного органа продбезопасности

18:36 Швеция является преданным партнером Армении и поддерживает укрепление ее отношений с ЕС - глава МИД

17:38 Армения за последние 5 лет сумела провести работы по стимулированию защиты детей – координатор ООН в РА

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×