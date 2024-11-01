Из США в Армению пытались отправить в посылке гашишное масло (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Двое граждан Армении задержаны по подозрению в попытке ввоза в страну наркотических веществ из США, сообщает Комитет государственных доходов РА.



В частности, в прибывшей из США посылке, помимо личных вещей, была обнаружена пластиковая тара с 330 граммами гашишного масла.



Оба гражданина были задержаны и доставлены в Следственный комитет.



Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств и контрабанду. --0--





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13:28 01.11.2024