Магазин электротехники в Ереване уличили в теневом обороте на 1,3 млрд. драмов, ущерб государству оценен в 337 млн. драмов (ВИДЕО)

Магазин электротехники в Ереване уличили в теневом обороте на 1,3 млрд. драмов, ущерб государству оценен в 337 млн. драмов (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Комитет по госдоходам Армении сообщает о раскрытии случая теневого оборота на 1,3 млрд. драмов в столичном магазине электротехники. 

Согласно сообщению пресс-службы, поступила оперативная информация о том, что магазин на улице Себастии продает бытовое оборудование и электротехнику за наличные и не предоставляет чек ККА, уклоняясь от уплаты налогов. 

Проверки подтвердили эти сведения. У директора компании была изъята внутренняя бухгалтерская документация и иные данные из рабочих компьютеров. Изучение документации подтвердило факт сокрытия оборота от реализации продукции примерно на 1,3 млрд. драмов в 2021-2024 гг. По предварительным расчетам, государству нанесен ущерб в 337 млн. драмов. 

В Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и контрабандой СК Армении инициировано уголовное производство. Произведены обыски, изъята важная для расследования документация, компьютеры и электронные носители.  ($1 - 387.09 драма)



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11:12 05.11.2024

Армения, Ереван, магазин, теневой оборот
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