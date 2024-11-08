Материальный ущерб на 34,4 млрд. драмов восстановлен по уголовным делам, находящимся в ведении Следкома Армении

Материальный ущерб на 34,4 млрд. драмов восстановлен по уголовным делам, находящимся в ведении Следкома Армении

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. Следственный комитет Армении отчитался о восстановлении материального ущерба на 34,4 млрд. драмов в рамках уголовных дел, которые ведомство расследовало за 9 месяцев 2024 года. Это почти соответствует показателю за ведь 2023 год. 

Общий размер материального ущерба, причиненного государству, общинам, юридическим и физическим лицам, оценивается в более 39,21 млрд. драмов, из которых 25,67 млрд. драмов - причиненный государству ущерб.

В Следкоме уточники, что в рамках завершенных и текущих уголовных дел удалось восстановить почти 34,45 млрд драмов, из которых 33,7 млрд. драмов - государство в госбюджет (преимущественно по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов).

Отмечается, что за весь 2023 год общая сумма возмещенного государству, общинам, юридическим и физическим лицан более 34,75 млрд драмов. ($1 - 387.37 драма). 

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22:14 08.11.2024

Армения, Следком, материальный ущерб
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