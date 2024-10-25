Землетрясение магнитудой 3.2 зафиксировано в Грузии, его почувствовали в Армении

Землетрясение магнитудой 3.2 зафиксировано в Грузии, его почувствовали в Армении

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Землетрясение магнитудой 3.2 произошло в пятницу в Грузии, его почувствовали в Лорийской области Армении. 

Как сообщает армянская сейсмослужба, подземный толчок силой 4 балла в эпицентре зафиксирован в 18.13 по местному времени (14.13 по Гринвичу) в 11 км северо-западнее грузинского города Дманиси, 

В Армении землетрясение силой 3 балла ощутили жители сел Сарчапет и Норашен в Лорийской области. 


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18:57 25.10.2024

Армения, Грузия, Землетрясение
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