64,6% опрошенных в Армении не верят, что Ереван и Баку подпишут мирный договор до конца года - GALLUP

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Результаты опроса, проведенного армянским представительством «GALLUP International Association», показали, что 64,6% жителей Армении не верят, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца 2024 года. Об этом заявил во вторник глава армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян.



В частности, 41.2% респондентов заявили, что "однозначно не верят", а 23.4% - что "скорее не верят".



При этом 17.5% опрошенных "скорее верят", что мирный договор будет подписан, а 8,4% - что "однозначно будет подписан". В то же время 9.6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.



Накануне спикер парламента РА Ален Симонян заявил, что Армения упорно продолжит работать в направлении заключения мирного договора с Азербайджаном.



Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что в Баку без энтузиазма отреагировали на предложение Еревана подписать согласованные пункты мирного договора. Армянский премьер Никол Пашинян предложил Азербайджану до ноябрьского климатического саммита СОР29 подписать уже согласованные пункты мирного соглашения (13 из 16-ти пунктов - ред.), президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это неприемлемым.



В телефонном опросе, проведенном с 24 октября по 30 октября, приняли участие 1100 респондентов. -0-





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12:36 05.11.2024