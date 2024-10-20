Ален Симонян - о срыве встречи с азербайджанским спикером, "красных линиях" и отсутствии гарантий в мирном процессе с Баку

Ален Симонян - о срыве встречи с азербайджанским спикером, "красных линиях" и отсутствии гарантий в мирном процессе с Баку

ЕРЕВАН, 20 октября. /АРКА/. Спикер НС Армении Ален Симонян догадывается, почему не состоялась запланированная в Женеве встреча со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"Мой помощник написал: в чем причина, а в ответ нам сказали, что во-первых, некоторые высказывания господина Симоняна, во-вторых, то, что произошло во время Франкофонии и не только", - сказал Симонян в интервью Азатутюн.

Он подозревает, что речь идет о заявлении о поисках исторической родины. 

"Это был прямой ответ на многие ненавистнические и враждебные высказывания из Баку", - сказал Симонян.

Он также прокомментировал заявления Баку о том, что для подписания мирного договора Армения должна изменить свою Конституцию, а также утверждения, что мирный процесс зашел в тупик.

"Нет, мы не можем и не должны так говорить и не должны допустить, чтобы этот процесс зашел в тупик. И именно этого хотят те люди, те государства, которые враждебно настроены по отношению к Армении, а может быть, и к Азербайджану. И я думаю, что это понимание есть и в Азербайджане", - сказал Симонян.

При этом он отметил, что у Армении больше нечего уступать. Спикер также сообщил, что в разговоре с турецким коллегой призвал не использовать неприемлемый для Армении термин "Зангезурский коридор", потому что "для армянской стороны это означает, что Азербайджан нападет на Армению".

"Что касается вопроса Конституции, я не думаю, что мы дошли до того момента, когда надо принимать решение. Но в случае с коридором для нас это красная линия", - сказал Симонян.

При этом он признал, что ни один договор не является препятствием для войны.

О проекте так называемого «Зангезурского коридора»

Азербайджан и Турция продвигают проекте так называемого "Зангезурского коридора", который будет соединять Нахичеван с основной частью Азербайджана, пересекая территорию Армении в районе Сюника (граничит с Ираном). Там планируется построить автомобильную и железную дороги.

В СМИ регулярно муссируются слухи о возможном экстерриториальном статусе данного "коридора". Однако власти Армении многократно отвергали возможность переговоров в рамках "коридорной логики" и настаивают на соблюдении суверенитета и юрисдикции той страны, через которую будут проходить коммуникации. -0-

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12:17 20.10.2024

Ален Симонян, Азербайджан, Армения, Гафарова, мирное соглашение
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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