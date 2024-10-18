Армении и Азербайджану предложили закончить работу над мирным договором на площадке "3+3" - глава МИД РФ

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Москва, Анкара и Тегеран предложили Еревану и Баку использовать площадку "3+3" для завершения работы над мирным договором. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.



"И мы, и турки, и иранцы предложили нашим коллегам Еревану и Баку использовать площадку "3+3", чтобы завершить работу над мирным договором", - сказал министр.



О формате 3+3



Инициаторами региональной платформы "3+3" ((Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) стали еще в декабре 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузия многократно заявляла об отказе участвовать в данной инициативе, но предложила Баку и Еревану свой формат переговоров для поддержания мира - в виде "тройки".



В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Было вновь заявлено, что для Грузии "двери открыты" в вопросе присоединения к платформе.



Вторая встреча состоялась почти через два года - в октябре 2023 года в Тегеране (тоже без представителей Грузии). -0-



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16:44 18.10.2024