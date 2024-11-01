Армения и Азербайджан обсудили очередность участков линии границы для дальнейшего проведения делимитации

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Десятая встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации состоялась в пятницу на границе между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.



В ходе встречи, в соответствии со статьей 7 Положения о совместной деятельности вышеуказанных комиссий, которое было подписано 30 августа 2024 года, стороны обменялись уведомлениями о выполнении их государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.



Учитывая, что статья 7 Положения предусматривает его вступление в силу в день получения последнего письменного уведомления о выполнении таких процедур, стороны констатировали, что указанное Положение вступает в силу 1 ноября 2024 года.



Стороны провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ, обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ, а также договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.



После завершения встречи Григорян и Мустафаев отдельно обсудили вопросы транспортных коммуникаций.



О регламенте



30 августа текущего года Ереван и Баку подписали положение (регламент) о совместной работе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации и демаркации госграницы. После прохождения внутригосударственных процедур 24 октября президент Армении подписал закон о ратификации регламента. В тот же день аналогичный закон подписал президент Азербайджана.



Регламент предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания договора о госгранице. Среди них - организация работ по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, а также работу экспертных групп. Положение и документы, которые будут приняты на основе регламента, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации. -0-



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18:25 01.11.2024