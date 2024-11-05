Армения и ЕС разрабатывают план переговоров по либерализации виз - МИД

Армения и ЕС разрабатывают план переговоров по либерализации виз - МИД

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. В Ереване 5-6 ноября находится делегация ЕС с целью разработки плана переговоров по либерализации визового режима, сообщил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2025 год в парламенте.

При этом, в ходе обсуждения был поднят вопрос о том, что обязательным условием либерализации является внедрение системы всеобщего страхования здоровья, которое по проекту госбюджета Армении на будет осуществлено в 2025 году. На это Ованнисян ответил, что рано или поздно к этому вопросу необходимо обратиться. "Уверен, что мы найдем решения в финансовом плане, чтобы суметь продвинуть этот важнейший вопрос", - сказал он.

Сотрудничество Армения-ЕС

Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA), процесс ратификации которого длился около 3-х лет, вступило в силу 1 марта 2021 года.

В сентябре 2024 года был официально запущен диалог о либерализации визового режима ЕС-Армения, ведется работа над новым всеобъемлющим документом под названием «Новая повестка партнерства».

25 октября 2024 года решение вице-премьера РА Мгера Григоряна была сформирована межведомственная рабочая группа по координации мероприятий в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Она займется, в частности, разработкой программы действий правительства в рамках диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

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12:27 05.11.2024

Армения, Евросоюз, либерализация, визы
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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