Армения и Венгрия обсудили расширение сотрудничества на первых политконсультациях после восстановления дипотношений

Армения и Венгрия обсудили расширение сотрудничества на первых политконсультациях после восстановления дипотношений

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. В Будапеште 11 ноября состоялись первые после восстановления дипломатических отношений политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Армянскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, венгерскую сторону – государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Старай. 

Стороны обменялись идеями о возможностях дальнейшего развития двусторонней повестки, а также по региональным вопросам, подчеркнули необходимость расширения двусторонней договорно-правовой базы, активизации связей в торговле, экономике, культуре, образовании, туризме и других сферах. 

В ходе встречи были подробно затронуты усилия, направленные на углубление партнерства Армении с ЕС и, в частности, вопросы сотрудничества с венгерскими коллегами в этом направлении. Замминистра Паруйр Ованнисян также коснулся шагов Армении по установлению мира на Южном Кавказе, последних дискуссий в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, а также вновь представил разработанный правительством Армении проект "Перекресток мира".

Об армяно-венгерских отношениях

Армения прекратила дипломатические отношения с Венгрией в 2012 году после того, как страна выдала Азербайджану Рамиля Сафарова, осужденного в Венгрии на пожизненное заключение за убийство армянского офицера Гургена Маргаряна и помилованного на родине.

1 декабря 2022 года главы МИД Армении и Венгрии договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений. В мае 2023 года – спустя 11 лет отсутствия дипотношений - страны назначили послов-нерезидентов: послом Венгрии в Армении стала Анна Мария Шико (резиденция в Тбилиси), а послом Армении в Венгрии - Ашот Смбатян (по совместительству посол РА в Грузии, резиденция в Тбилиси).

В мае 2024 года Армения и Венгрия договорились взаимно открыть резидентные посольства. -0-

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18:55 12.11.2024

Армения, Венгрия, дипотношения, политические консультации
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