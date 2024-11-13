Армения направила Азербайджану предложения по открытию коммуникаций и по мирному договору - Пашинян

Армения направила Азербайджану предложения по открытию коммуникаций и по мирному договору - Пашинян

ЕРЕВАН, 13 октября. /АРКА/. Армения направила Азербайджану предложения по открытию коммуникаций и по мирному договору, заявил в парламенте премьер-министр РА Никол Пашинян. 

Пашинян прокомментировал итоги участия в саммите "БРИКС+" в Казани, в рамках которого состоялась его беседа с азербайджанским президентом - "одно из важнейших событий в Казани". 

"Oчень похоже, что в вопросе открытия региональных коммуникаций мы можем иметь решение, которое по факту может быть полностью и взаимно приемлемым. Это предложение в письменной форме уже передали Азербайджану", - сказал Пашинян. 

Он также сообщил, что Азербайджану направлены предложения Армении и по двум статьям мирного договора.

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18:23 13.11.2024

Армения, Азербайджан, мирных договор, Пашинян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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