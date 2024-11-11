Армения пока не приняла решение касательно участия в COP29 в Азербайджане - Костанян

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Армения пока не определилась с участием в климатическом саммите COP29 в Азербайджане, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.



Саммит ООН по изменению климата COP-29 проходит в Баку 11-22 ноября. Армения несколько месяцев назад получила приглашение на саммит.



«Когда решение будет мы надлежащим образом проинформируем», - сказал Костанян в понедельник журналистам.



Он заявил о том, что призывы высокопоставленные европейских чиновников об освобождении удерживаемых в Баку армянских пленных, озвученные в преддверии COP29, свидетельствуют о том, что решение вопроса пленных очень важно.



«Мы также ведем работы в этом направлении, чтобы все армянские военнопленные и другие удерживаемые лица в конце концов вернулись бы в Армению», - подчеркнул замминистра.



Официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако правозащитники в Армении заявляют о еще 80 пленных армянах.



В Азербайджане под арестом находятся бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян, экс-президенты Республики Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, бывший глава МИД и экс-помощник президента НКР Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян. -0-



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12:55 11.11.2024