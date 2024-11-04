Армения упорно работает в направлении заключения мирного договора с Азербайджаном - Симонян

Армения упорно работает в направлении заключения мирного договора с Азербайджаном - Симонян

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Армения упорно продолжит работать в направлении заключения мирного договора с Азербайджаном, заявил спикер парламента РА Ален Симонян. 

«Не вижу какой-либо спешки, не хочу забегать вперед, работа над мирным договором однозначно продолжится. В этот период бывали различные ситуации, в частности, казалось, что ситуация тупиковая», - сказал Симонян журналистам в понедельник. 

По его словам, Армения и Азербайджан дословно обсудили мирное соглашение, и "продвинулись маленькими шагами". 

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что в Баку без энтузиазма отреагировали на предложение Еревана подписать согласованные пункты мирного договора. Армянский премьер Никол Пашинян предложил Азербайджану до ноябрьского климатического саммита СОР29 подписать уже согласованные пункты мирного соглашения (13 из 16-ти пунктов - ред.), президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это неприемлемым. -0-

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16:25 04.11.2024

Армения, Азербайджан, мирное соглашение, Симонян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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