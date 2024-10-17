Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере продолжает развиваться - Минобороны

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере развивается - об этом было заявлено на встрече первого замминистра обороны РА, начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенанта Эдварда Асряна с председателем Объединенного комитета начальников Вооруженных сил США, генералом Чарльзом Брауном.



Собеседники обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес. "Американская сторона отметила, что продолжит свою поддержку процессу преобразования и реформ Вооруженных сил РА", сообщает пресс-служба Минобороны РА.



Была обсуждена и подчеркнута важность продолжения совместных мероприятий, также был затронут ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.





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14:29 17.10.2024