Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере продолжает развиваться - Минобороны

Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере продолжает развиваться - Минобороны

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере развивается - об этом было заявлено на встрече первого замминистра обороны РА, начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенанта Эдварда Асряна с председателем Объединенного комитета начальников Вооруженных сил США, генералом Чарльзом Брауном.    
 
Собеседники обсудили  вопросы, представляющие двусторонний интерес. "Американская сторона отметила, что продолжит свою поддержку процессу преобразования и реформ Вооруженных сил РА", сообщает пресс-служба Минобороны РА. 

Была обсуждена и подчеркнута важность продолжения совместных мероприятий, также был затронут ряд вопросов, касающихся региональной безопасности. 

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14:29 17.10.2024

Армения, США, оборона, реформы
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