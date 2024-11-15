Армянский парламент избрал нового главу Комиссии по регулированию общественных услуг

Армянский парламент избрал нового главу Комиссии по регулированию общественных услуг


ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Национальное Собрание Армении в пятницу избрало Месропа Месропа  председателем Комиссии по регулированию общественных услуг РА.

Он был единственным претендентом на этот пост, его кандидатуру ранее предложило правительство и утвердил 15 ноября парламент по результатам тайного голосования депутатов. Кандидатуру Месропяна поддержали  65 депутатов, против выступил 1 парламентарий. 

Должность председателя КРОУ стала вакантной после отставки Гарегина Баграмяна 10 октября 2024 года. 

Месроп Месропян является выпускником Государственного инженерного университета Армении (ныне - Национальный политехнический университет Армении) по специальности «инженер-исследователь». 

Работал на Разданской ГРЭС, в ЗАО «Армэнерго», в «АрмРосгазпроме», в телекоммуникационной компании «Рединет», был директором ЗАО "Расчетный центр". В 2019-2020 гг. был членом КРОУ, в 2020-2021 гг. занимал должность губернатора Котайкской области Армении. 

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21:11 15.11.2024

Армения, КРОУ
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