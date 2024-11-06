Движение через Верхний Ларс на грузино-российской границе возобновлено для всех видов транспорта

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.



"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 6:20 мск 6 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.



Ранее проезд большегрузов на участке Военно-Грузинской дороги был приостановлен с 8:20 мск 5 ноября из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.



Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.



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09:19 06.11.2024