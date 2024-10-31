Глава МИД Армении не видит препятствий для возобновления процесса делимитации границы с Азербайджаном



ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, что поскольку армянская и азербайджанские стороны ратифицировали Регламент о совместной работе комиссий по делимитации и демаркации госграницы, то вскоре стороны официально уведомят друг друга о вступлении документа в силу.



"После этого уже в оставшиеся месяцы 2024 года или уже в 2025 году мы, надеюсь, продолжим процессы делимитации - ничего на данный момент мешающего не вижу. Естественно, чем быстрее и эффективнее, тем лучше", - сказал он.



О регламенте



МИД Армении 30 августа текущего года сообщил о том, что Ереван и Баку подписали положение (регламент) о совместной работе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации и демаркации госграницы.



Регламент был принят правительством Армении 4 сентября. Конституционный суд Армении 26 сентября признал проект регламента соответствующим основному закону страны. Национальное Собрание РА ратифицировало его 23 октября. Президент РА подписал закон о ратификации регламента 24 октября. В тот же день аналогичный закон подписал президент Азербайджана.



Регламент предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания договора о госгранице. Среди них - организация работ по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, а также работу экспертных групп. Положение и документы, которые будут приняты на основе регламента, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации.





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10:42 31.10.2024