Глава МИД Армении примет участие во встрече платформы «3+3» в Турции

Глава МИД Армении примет участие во встрече платформы «3+3» в Турции

ЕРЕВАН, 17 октября. Новости-Армения. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян нанесет рабочий визит в Турцию для участия в третьей встрече консультативной региональной платформы «3+3», сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

«Запланированы также двусторонние встречи», - говорится в сообщении.

О формате 3+3

Инициаторами региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) стали еще в декабре 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузия многократно заявляла об отказе участвовать в данной инициативе, но предложила Баку и Еревану свой формат переговоров для поддержания мира - в виде "тройки".

В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Было вновь заявлено, что для Грузии "двери открыты" в вопросе присоединения к платформе.

Вторая встреча состоялась почти через два года - в октябре 2023 года в Тегеране (тоже без представителей Грузии). -0-

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20:21 17.10.2024

Мирзоян, Турция, 3+3
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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