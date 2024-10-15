Глава Минтерруправления Армении и министр транспорта и инфраструктур Турции провели встречу в Страсбурге
ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян встретился 15 октября в Страсбурге с министром транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадыром Уралоглу, сообщает пресс-служба ведомства.
Встреча прошла на полях Всемирного конгресса Международной дорожной федерации. -0-
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22:12 15.10.2024