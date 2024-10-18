Главы МИД Армении и Турции обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога

Главы МИД Армении и Турции обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях состоявшегося в Стамбуле заседания платформы "3+3" встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых в ходе процесса договоренностей.

На встрече также состоялся обмен идеями по региональным развитиям.

Об армяно-турецком диалоге

Между Арменией и Турцией отсутствуют с 1991 года, а госграница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. В числе проблемных вопросов - недовольство Анкары на продвигаемый Арменией процесс международного признания Геноцида армян и нагорно-карабахский конфликт.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих эмиссаров по нормализации армяно-турецких отношений - вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и опытного дипломата, бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.

12 марта 2022 года на полях Анталийского дипломатического форума состоялась встреча глав МИД Армении и Турции, в ходе которой был обсужден дальнейший процесс нормализации отношений, стороны подтвердили готовность продвигать этот процесс без предусловий, чтобы он увенчался установлением отношений и открытием границ между двумя странами.

1 июля 2022 года эмиссары Армении и Турции договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией.

В начале 2023 года стало известно об устранении препятствий для прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией, и они стали возможны с 1 января.

1 марта 2024 года главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан на встрече в Анталье подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, а также обменялись мыслями о возможных конкретных шагах в этом направлении. 

24 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились в "Турецком доме" в Нью-Йорке и по подчеркнули готовность продолжить процесс нормализации без предварительных условий и придать новый импульс отношениям. -0-

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17:33 18.10.2024

Армения, Турция, Мирзоян, Фидан, диалог
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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