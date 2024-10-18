Главы МИД Армении и Турции обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях состоявшегося в Стамбуле заседания платформы "3+3" встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.



Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.



Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых в ходе процесса договоренностей.



На встрече также состоялся обмен идеями по региональным развитиям.



Об армяно-турецком диалоге



Между Арменией и Турцией отсутствуют с 1991 года, а госграница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. В числе проблемных вопросов - недовольство Анкары на продвигаемый Арменией процесс международного признания Геноцида армян и нагорно-карабахский конфликт.



В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих эмиссаров по нормализации армяно-турецких отношений - вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и опытного дипломата, бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.



12 марта 2022 года на полях Анталийского дипломатического форума состоялась встреча глав МИД Армении и Турции, в ходе которой был обсужден дальнейший процесс нормализации отношений, стороны подтвердили готовность продвигать этот процесс без предусловий, чтобы он увенчался установлением отношений и открытием границ между двумя странами.



1 июля 2022 года эмиссары Армении и Турции договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией.



В начале 2023 года стало известно об устранении препятствий для прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией, и они стали возможны с 1 января.



1 марта 2024 года главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан на встрече в Анталье подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, а также обменялись мыслями о возможных конкретных шагах в этом направлении.



24 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились в "Турецком доме" в Нью-Йорке и по подчеркнули готовность продолжить процесс нормализации без предварительных условий и придать новый импульс отношениям. -0-



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

17:33 18.10.2024