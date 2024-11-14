Грета Тунберг обвинила мир в лицемерии из-за "зеленого отмывания" преступлений Азербайджана

Грета Тунберг обвинила мир в лицемерии из-за "зеленого отмывания" преступлений Азербайджана

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мир в лицемерии из-за игнорирования преступлений, совершенных Азербайджаном в отношении армян.

«Почему меня нет на COP-29? Наша повестка (соблюдение принципов климатической справедливости – ред.) противоречит повестке COP-29 и тому, что происходит в Азербайджане», - сказала Тунберг в ходе форума на тему «Влияние агрессии Азербайджана на права человека и защиту окружающей среды».

По словам экоактивистки, Азербайджан - страна, осуществляющая репрессии, которая хочет увеличить добычу полезных ископаемых и ответственна за этническую чистку в Арцахе.

«То, что на фоне всего этого COP-29 проводится именно в этой стране, вызывает отвращение. Это лицемерие и двуличие. Азербайджану удается не только совершать все эти преступления и не нести за это ответственность. Ему дают платформу для легитимации этих страшных преступлений, а именно этнических чисток. Мир молчит и дает ему эти возможности», - отметила Тунберг.

По ее словам, необходимо прекратить проведение конференций на тему климата в стране, которая осуществляет репрессии и подавляет права собственных граждан.

«Азербайджанские активисты живут как в тюрьме, поскольку лишены прав. Этнические чистки, за которые Азербайджан несет ответственность, лишения и страдания, которые ощущают многочисленные армяне из-за военной агрессии Азербайджана, пытки и насильственное перемещение, пленные и заложники, физические и психологические зверства, через которые люди прошли, категорически неприемлемы. Мир молчит обо всем этом. Он позволяет Азербайджану осуществить «зеленое отмывание» вышеупомянутых преступлений и это неприемлемо. Неприемлемо и то, что страны продолжают приобретать у Азербайджана полезные ископаемые, не говоря по поводу всего мной сказанного», - заявила Тунберг. 

Об этнической чистке Азербайджана в Арцахе   

19-20 сентября 2023 года Азербайджан предпринял широкомасштабную агрессию против Арцаха с применением артиллерии, БПЛА и боевой авиации. 28 сентября по итогам переговоров с азербайджанской стороной арцахский президент Самвел Шахраманян издал указ о том, что все госучреждения республики распускаются и с 1 января 2024 года Республика Арцах перестает существовать.  

Жители Арцаха вынужденно покинули Родину и переехали в Армению. По данным правительства РА, на учёт приняты и зарегистрированы более 115 тыс. арцахцев. Для содействия им правительство Армении реализует ряд программ, задействованы площадка первичных нужд https://e-soc.am и горячая линия «114» Минсоца Армении. --0--

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13:31 14.11.2024

Тунберг, Армения, Азербайджан, COP 29, Арцах, этнические чистки
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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