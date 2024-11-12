Международный суд ООН отклонил возражения Баку в рамках дела "Армения против Азербайджана"

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. Международный суд ООН во вторник отклонил два предварительных возражения, представленные Баку в рамках дела "Армения против Азербайджана" касательно применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



В Гаагском суде Армения обвиняет Азербайджан в преступлениях, совершенных против армян, включая убийства, пытки и бесчеловечное обращение.



Азербайджан подал встречный иск против Армении. 21 августа 2023 года Армения представила свои письменные возражения и позицию относительно предварительных возражений Азербайджана.



15-19 апреля этого года состоялись публичные слушания по предварительным возражениям. --0--





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18:51 12.11.2024