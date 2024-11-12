Международный суд ООН отклонил возражения Баку в рамках дела "Армения против Азербайджана"

Международный суд ООН отклонил возражения Баку в рамках дела "Армения против Азербайджана"

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. Международный суд ООН во вторник отклонил два предварительных возражения, представленные Баку в рамках дела "Армения против Азербайджана" касательно применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

В Гаагском суде Армения обвиняет Азербайджан в преступлениях, совершенных против армян, включая убийства, пытки и бесчеловечное обращение. 

Азербайджан подал встречный иск против Армении. 21 августа 2023 года Армения представила свои письменные возражения и позицию относительно предварительных возражений Азербайджана. 

15-19 апреля этого года состоялись публичные слушания по предварительным возражениям. --0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

18:51 12.11.2024

Международный суд ООН, Армения, Азербайджан
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

18:55 Армения и Венгрия обсудили расширение сотрудничества на первых политконсультациях после восстановления дипотношений

18:51 Международный суд ООН отклонил возражения Баку в рамках дела "Армения против Азербайджана"

17:13 Глава ЦБ Армении назвал меры для стимулирования роста экономики в 5,6% в 2025 году и указал на риски

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×