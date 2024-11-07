МИД Армении заявил о готовности работать с Трампом и углублять экономическое сотрудничество

МИД Армении заявил о готовности работать с Трампом и углублять экономическое сотрудничество

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Народ США избрал Дональда Трампа 47-м президентом США, и правительство Армении будет работать с избранным президентом. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

По его словам, отношения Армении и США, вне зависимости от администрации, имеют довольно стабильную институциональную основу.

«В этом году мы уже объявляли о том, что Армения и США пытаются поднять уровень двусторонних отношений от стратегического диалога до стратегического партнерства, ведется интенсивная работа. Позвольте мне выразить уверенность в том, что эта работа успешно продолжится и при новой администрации, подойдя к своему логическому завершению», - сказал Костанян на брифинге после заседания правительства.

Он также отметил, что повестка дня Еревана и Вашингтона основана как на общих ценностях, так и на демократии. Ведется работа по расширению повестки сотрудничества. Речь, в том числе, идет об углублении экономических отношений между двумя странами. --0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

15:31 07.11.2024

Армения, США, сотрудничество, Костанян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

15:31 МИД Армении заявил о готовности работать с Трампом и углублять экономическое сотрудничество

13:51 Правительство Армении определилось с кандидатурой нового главы КРОУ

12:57 Армения продлила запрет на экспорт цветного металлолома на 6 месяцев

Самые популярные

Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,...
05/11 Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×