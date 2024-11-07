МИД Армении заявил о готовности работать с Трампом и углублять экономическое сотрудничество

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Народ США избрал Дональда Трампа 47-м президентом США, и правительство Армении будет работать с избранным президентом. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.



По его словам, отношения Армении и США, вне зависимости от администрации, имеют довольно стабильную институциональную основу.



«В этом году мы уже объявляли о том, что Армения и США пытаются поднять уровень двусторонних отношений от стратегического диалога до стратегического партнерства, ведется интенсивная работа. Позвольте мне выразить уверенность в том, что эта работа успешно продолжится и при новой администрации, подойдя к своему логическому завершению», - сказал Костанян на брифинге после заседания правительства.



Он также отметил, что повестка дня Еревана и Вашингтона основана как на общих ценностях, так и на демократии. Ведется работа по расширению повестки сотрудничества. Речь, в том числе, идет об углублении экономических отношений между двумя странами. --0--



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

15:31 07.11.2024