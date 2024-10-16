МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужденно переселенных арцахцев

МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужденно переселенных арцахцев

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. В России действительно сопереживают судьбе людей, которые покинули свои дома, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос вынужденного переселения арцахцев.  
 
«У них сложилась жизнь, у некоторых она и началась там, у кого-то там похоронены близкие и родные, вся история с этим местом связана. Это колоссальная трагедия, в которой есть много аспектов и нюансов», - отметила Захарова на брифинге в среду. 
 
По ее словам, этот вопрос неоднократно комментировался и подчеркивался, он поднимается в контактах с азербайджанскими коллегами.  
 
«Возможность возвращения была предоставлена, однако что было сделано, было сделано.  Возможность для возвращения имелась и имеется, и если люди хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы сохранить свои дома, то она есть», - сказала Захарова.  
 
Она призвала задать властям Армении вопрос, что те делают для того, чтобы обеспечить безопасное возвращение в свои дома жителей Нагорного Карабаха. 

Об этнической чистке Азербайджана в Арцахе

19-20 сентября 2023 года Азербайджан предпринял широкомасштабную агрессию против Арцаха с применением артиллерии, БПЛА и боевой авиации. 28 сентября по итогам переговоров с азербайджанской стороной арцахский президент Самвел Шахраманян издал указ о том, что все госучреждения республики распускаются и с 1 января 2024 года Республика Арцах перестает существовать.

Жители Арцаха вынужденно покинули Родину и переехали в Армению. По данным правительства РА, на учёт приняты и зарегистрированы более 115 тыс. арцахцев. Для содействия им правительство Армении реализует ряд программ, задействованы площадка первичных нужд https://e-soc.am и горячая линия «114» Минсоца Армении. –0--

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20:26 16.10.2024

арцахцы, Захарова, возвращение
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