Ни один чиновник из Армении не регистрировался для участия COP29 в Азербайджане - МИД

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Ни один чиновник из Армении не регистрировался для участия в климатическом саммите COP29 в Баку, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.



"Не исключаю, что подобное могли сделать политические или общественные организации, хотя мне о таком не известно. Правительство Армении не имеет ни желания, ни возможности направлять политические или общественные организации", - сказал он в ходе правительственного часа в парламенте.



Саммит ООН по изменению климата COP-29 проходит в Баку 11-22 ноября. Армения несколько месяцев назад получила приглашение на саммит, однако решение по вопросу участия в нем власти республики ещё не приняли. -0-



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18:49 13.11.2024