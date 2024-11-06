Папоян заявил о том, что армяно-американские отношения не изменятся после избрания нового президента
ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Отношения Армении и США сохранят прежнюю стабильность и теплоту, заявил министр экономики РА, зампредседателя правящей партии «Гражданский договор» Геворг Папоян.
Дональд Трамп одержал победу на выборах 47-го президента Соединенных Штатов.
«Мы стремимся также к стратегическому партнерству, подписан соответствующий документ, и я уверен, что ничего не изменится», - заявил Папоян журналистам в парламенте в среду, отвечая на вопрос по поводу влияния на армяно-азербайджанские переговоры избрания нового президента в США.
По его словам, анализ политики США является очень неблагодарным делом.
«Я всегда несерьезно относился к таким серьезным аналитикам, например, что будет, если такой-то победит. Давайте оставим американцев в покое. Америка является государством со своей собственной политикой, мощными институтами, и я не собираюсь давать «любительские» комментарии», - сказал Папоян.
Министр заявил также, что приоритетами Армении являются заключение мирного договора с Азербайджаном, установление дипломатических отношений с Турцией, установление мира в самой Армении, обеспечение последовательного роста экономики, обеспечение благосостояния населения страны. –0--
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram
15:39 06.11.2024