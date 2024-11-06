Папоян заявил о том, что армяно-американские отношения не изменятся после избрания нового президента

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Отношения Армении и США сохранят прежнюю стабильность и теплоту, заявил министр экономики РА, зампредседателя правящей партии «Гражданский договор» Геворг Папоян.



Дональд Трамп одержал победу на выборах 47-го президента Соединенных Штатов.



«Мы стремимся также к стратегическому партнерству, подписан соответствующий документ, и я уверен, что ничего не изменится», - заявил Папоян журналистам в парламенте в среду, отвечая на вопрос по поводу влияния на армяно-азербайджанские переговоры избрания нового президента в США.



По его словам, анализ политики США является очень неблагодарным делом.



«Я всегда несерьезно относился к таким серьезным аналитикам, например, что будет, если такой-то победит. Давайте оставим американцев в покое. Америка является государством со своей собственной политикой, мощными институтами, и я не собираюсь давать «любительские» комментарии», - сказал Папоян.



Министр заявил также, что приоритетами Армении являются заключение мирного договора с Азербайджаном, установление дипломатических отношений с Турцией, установление мира в самой Армении, обеспечение последовательного роста экономики, обеспечение благосостояния населения страны. –0--



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15:39 06.11.2024