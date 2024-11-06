Пашинян отправился с рабочим визитом в Венгрию

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт, сообщает пресс-служба правительства.



7 ноября Пашинян примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества.



В Венгрии запланированы двусторонние встречи с международными партнерами.



Об армяно-венгерских отношениях



Армения прекратила дипломатические отношения с Венгрией в 2012 году после того, как страна выдала Азербайджану Рамиля Сафарова, осужденного в Венгрии на пожизненное заключение за убийство армянского офицера Гургена Маргаряна и помилованного на родине.



1 декабря 2022 года главы МИД Армении и Венгрии договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений. В мае 2023 года – спустя 11 лет отсутствия дипотношений - страны назначили послов-нерезидентов: послом Венгрии в Армении стала Анна Мария Шико (резиденция в Тбилиси), а послом Армении в Венгрии - Ашот Смбатян (по совместительству посол РА в Грузии, резиденция в Тбилиси).



В мае 2024 года Ереван и Будапешт договорились взаимно открыть резидентные посольства. Подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Армении и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии на 2024-2025 годы.



10 сентября текущего года венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто заявил в Ереване, что Венгрия может помочь процедуре финализации мирного договора между Арменией и Азербайджаном. -0-



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18:55 06.11.2024