Пашинян отправился с рабочим визитом в Венгрию

Пашинян отправился с рабочим визитом в Венгрию

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт, сообщает пресс-служба правительства.

7 ноября Пашинян примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества.

В Венгрии запланированы двусторонние встречи с международными партнерами. 

Об армяно-венгерских отношениях

Армения прекратила дипломатические отношения с Венгрией в 2012 году после того, как страна выдала Азербайджану Рамиля Сафарова, осужденного в Венгрии на пожизненное заключение за убийство армянского офицера Гургена Маргаряна и помилованного на родине.

1 декабря 2022 года главы МИД Армении и Венгрии договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений. В мае 2023 года – спустя 11 лет отсутствия дипотношений - страны назначили послов-нерезидентов: послом Венгрии в Армении стала Анна Мария Шико (резиденция в Тбилиси), а послом Армении в Венгрии - Ашот Смбатян (по совместительству посол РА в Грузии, резиденция в Тбилиси).

В мае 2024 года Ереван и Будапешт договорились взаимно открыть резидентные посольства. Подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Армении и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии на 2024-2025 годы.

10 сентября текущего года венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто заявил в Ереване, что Венгрия может помочь процедуре финализации мирного договора между Арменией и Азербайджаном. -0-

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18:55 06.11.2024

Пашинян, саммит Европейского политического сообщества, Венгрия
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