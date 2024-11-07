Пашинян рассказал премьеру Словакии о переговорах с Азербайджаном и проекте "Перекресток мира"

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со словацким коллегой Робертом Фицо в рамках саммита европейского политического сообщества в Будашепте.



Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян коснулся армяно-азербайджанского мирного процесса и последних событий, подчеркнув приверженность правительства Армении мирной повестке дня. Он представил проект правительства РА "Перекресток мира" и его принципы, направленные на разблокирование региональных коммуникаций.



Фицо выразил поддержку Словакией усилий правительства РА, направленных на достижение мира, а также проекту "Перекресток мира".



Собеседники также обменялись мнениями по поводу отношений Армения-Европейский Союз. В этом контексте они придали важность началу диалога по визовой либерализации. -0-





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20:04 07.11.2024