Премьер Армении и Макрон обсудили экономические программы, либерализацию визового режима с ЕС и армяно-азербайджанское урегулирование

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили вопросы сотрудничества Армения-ЕС, а также диалог вокруг либерализации визового режима.



Как сообщает пресс-служба правительства Армении, встреча состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.



Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-Франция. Пашинян и Макрон подчеркнули периодический характер встреч на высоком уровне, которые дают возможность обсудить как вопросы двусторонней повестки, так и представляющие взаимный интерес другие вопросы.



Стороны затронули вопросы, связанные с совместными программами в сферах экономики, инфраструктуры и в других отраслях.



Состоялся также обмен мыслями относительно процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Пашинян подчеркнул приверженность Армении повестке мира и шагам по обеспечению региональной безопасности и стабильности. -0-





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09:21 08.11.2024