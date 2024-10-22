Премьер Армении поедет на саммит БРИКС

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22-24 октября примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом Лурер сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.



16-й саммит БРИКС стартует сегодня под председательством президента России Владимира Путина. В нем примут участие представители более 30 стран.



В повестке дня саммита кризисы, формирование многополярности и вопрос присоединения новых государств к БРИКС.



Ранее Путин в ходе встречи в Москве пригласил Пашиняна на саммит БРИКС в Казани и двустороннюю встречу. --0-





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13:59 22.10.2024