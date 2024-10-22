Премьер Армении поедет на саммит БРИКС

Премьер Армении поедет на саммит БРИКС

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22-24 октября примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом Лурер сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

16-й саммит БРИКС стартует сегодня под председательством президента России Владимира Путина. В нем примут участие представители более 30 стран.

В повестке дня саммита кризисы, формирование многополярности и вопрос присоединения новых государств к БРИКС.

Ранее Путин в ходе встречи в Москве пригласил Пашиняна на саммит БРИКС в Казани и двустороннюю встречу. --0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

13:59 22.10.2024

Пашинян, БРИКС, Казань, Путин
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

17:32 Основным драйвером роста экспорта в Армении в августе оставался реэкспорт золота и ювелирных изделий – ВБ

15:58 МВФ оставил неизменным прогноз роста экономики Армении на 2024 год и ожидает замедление в 2025 году

14:09 Конверс Банк и Kapitalbank подписали соглашение о сотрудничестве на Sibos 2024

Самые популярные

МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужде...
16/10 МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужде...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×