Премьер Грузии заявил о готовности посредничества в переговорах Ереван-Баку

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Грузия готова выполнить роль посредника в переговорах между Азербайджаном и Арменией, если они этого захотят. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Грузии.



«Если будет интерес к тому, чтобы Грузия, например, в качестве посредника или иначе еще более активно подключилась к процессу обеспечения переговоров, мы всегда фиксируем нашу готовность в этом плане», - цитирует Кобахидзе ТАСС.



Грузинский премьер заявил, что эта готовность в силе и сейчас.



«Если будет соответствующий интерес, мы готовы предложить нашу помощь и поддержку двум нашим соседним странам», - сказал Кобахидзе. –0--





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10:44 15.11.2024