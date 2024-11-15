Премьер Грузии заявил о готовности посредничества в переговорах Ереван-Баку

Премьер Грузии заявил о готовности посредничества в переговорах Ереван-Баку

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Грузия готова выполнить роль посредника в переговорах между Азербайджаном и Арменией, если они этого захотят. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Грузии.

«Если будет интерес к тому, чтобы Грузия, например, в качестве посредника или иначе еще более активно подключилась к процессу обеспечения переговоров, мы всегда фиксируем нашу готовность в этом плане», - цитирует Кобахидзе ТАСС.  

Грузинский премьер заявил, что эта готовность в силе и сейчас. 

«Если будет соответствующий интерес, мы готовы предложить нашу помощь и поддержку двум нашим соседним странам», - сказал Кобахидзе. –0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

10:44 15.11.2024

Кобахидзе, переговоры, Армения, Азербайджан, Грузия
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

13:41 АБР изучает потенциал создания в Гюмри специальной экономической зоны

10:44 Премьер Грузии заявил о готовности посредничества в переговорах Ереван-Баку

10:35 За нарушение правил использования ККА в Армении в октябре 213 налогоплательщика оштрафованы на 98 млн. драмов

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×