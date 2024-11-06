Премьер-министр Армении поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил теплые поздравления Дональду Трампу в связи с впечатляющей победой на выборах 47-го президента Соединенных Штатов.



"Господин избранный президент, я с нетерпением жду возможности поработать с вами над построением армяно-американских стратегических двусторонних отношений, основанных на наших общих ценностях, приоритетах и ​​интересах", - написал армянский премьер в соцсети X.



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14:03 06.11.2024